Ukrayna'da savaşın ağır izlerini taşıyan şehir Harkiv
Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv ağır bombardımanların izini taşıyor.
Harkiv
Savaşın sürdüğü cephe hattına yakın Harkiv'in merkezinde ve dış semtlerinde kamu binaları ile konutlara yapılan füze saldırıları sonucu büyük yıkım oluştuğu görülüyor.
Hem cephede devam eden çatışmaların hem de özellikle son üç gündür artan Rus hava saldırılarının seslerinin duyulduğu şehir merkezinde çok az sayda kişi görmek mümkün.
Savaşın başlamasından bu yana 106 gün geçmesine rağmen tahliye edilenlerin geri dönmediği şehir merkezinde çok sayıda asker ve zırhlı araç bulunuyor.
Dış semtlerinde bazı market ve akaryakıt istasyonlarının kısmen açık olduğu Harkiv'in merkezindeki kamu binaları, üniversiteler, mağazalar ve diğer işletmeler genelde kapalı tutuluyor.
Harkiv'de hayalet semte dönen Saltivka
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde Rus güçlerinin Harkiv'e yönelik hava saldırıları sonucu harabeye dönen Saltivka semti saldırı tehlikesi nedeniyle yaklaşılmak istenmeyen yer haline geldi.
Harkiv'deki Rus bombardımanları sonucu en ağır hasar gören ve cephede devam eden patlama seslerinin sürekli duyulduğu Saltivka, hayalet yerleşime dönmüş durumunda.
Onlarca konutun yıkıldığı, altyapının yerle bir edildiği, yanan sivil araçların sokaklara terk edildiği, parçalanmış ağaç dallarıyla dolu Saltivka'da neredeyse hiç hareketlilik görülmüyor.
Özelikle 5 Mart'tan itibaren şiddetli bombardımanlardan enkaza dönen semtteki binaların pencerelerinden, aceleyle evlerini terk edenlerden geriye kalan çamaşırları, oyuncakları ve diğer eşyaları görmek mümkün.
Cesaret edenler gelip kalan eşyalarını almaya çalışıyor
Cepheye giden yol üzerindeki semtte devam eden saldırı tehlikesi nedeniyle çok az sayda kişi artık enkaza dönmüş evlerinden sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.
Hasar gören evini uzun aradan sonra kocasıyla ziyaret eden 67 yaşındaki Lidya Smokovich AA muhabirine, şimdilik Harkiv'in diğer bölgesinde geçici olarak yaşadıklarını belirterek "Burada ne gaz var ne elektrik ne de su." dedi.
Savaşın başladığı 24 Şubat'ta saat 05.00'te bölgede şiddetli patlamaların olduğunu anlatan Smokovich, "Kimse Rusya'nın bize bunu yapabileceğini tahmin etmiyordu. İlk başta bunun kısa süreceğini düşünüyorduk ama maalesef savaş sürdü." diye konuştu.
Eşiyle 5 Mart'a kadar evlerinde kalmaya devam ettiklerini, her saldırıda korunmak için tuvalete sığındıklarını ifade eden Smokovich, artık semtte kalmanın mümkün olmadığını anlayınca Harkiv'in başka bir bölgesine geçtiklerini söyledi.
Smokovich, semte şiddetli hava saldırılarının düzenlendiğini aktararak "Evimiz ve semtimiz saldırıların merkezi oldu. Evde sağlam kalan bazı eşyaları bugün alabildik. Evin bodrum katında tuttuğumuz birkaç kilogram patatesi de yanımıza aldık. Bazıları gelip eşyaları kurtarmaya çalışıyor. Bazıları ise beyaz eşyaları almak için geliyor buraya." ifadesini kullandı.
"Her gün saldırı vardı ve neredeyse hiç uymadık"
Semt sakinlerinden 68 yaşındaki Nina Konyakhina, savaşın ilk günlerinde eşiyle Saltivka semtindeki evlerinin deposunda 12 gün boyunca saklandıklarını dile getirerek "Bir süre sonra depoda kalmak da mümkün olmadı. Binanın 8. veya 9. katında patlama olunca deponun da kapısı çöktü ve çıkmak zorunda kaldık. Kış olduğu için çok soğuktu. Kar yağdı. Her gün saldırı vardı ve neredeyse hiç uymadık." dedi.
Bölgede ağır saldırılar sürdüğü için yardım ekiplerinin semte girmesinin mümkün olmadığını kaydeden Konyakhina, "Yanımızdaki konut da uçaklarla bombalandı ve biz depoda kalanlar dumandan nefes alamaz hale geldik." şeklinde konuştu.
Konyakhina, saldırı tehlikesi sürmesine rağmen evlerinin enkazında eşyalarını aradıklarını dile getirerek "Sağlam kalan bazı eşyaları toplamaya çalışıyoruz. Yaşadığımız 6. kata füze fırlatıldı ve evdeki tüm elektronik eşyalar kül oldu. Yanımıza alabileceğimiz bazı eşyalar kalmış, onları alacağız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.