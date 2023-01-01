Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,194.30
BTC/USDT
16,516.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bu, Ukrayna'nın dünyayı değiştirdiği yıl

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Davit Kachkachishvili   | 01.01.2023
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bu, Ukrayna'nın dünyayı değiştirdiği yıl

Kiev

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek, ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın sürdüğünü hatırlattı.

Rusya'nın, ülkesinde 24 Şubat'ta savaş başlattığını ifade eden Zelenskiy, 311 gündür çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Rus saldırılarına karşılık verdiklerini, toprakları özgürleştirmek için mücadele ettiklerini belirten Zelenskiy, "Biz 24 Şubat'ta zaferimizi yaratmaya başladık." dedi.

Zelenskiy, 2023'te zafere doğru ilerlemeye devam edeceklerini kaydederek, "Bu (2022), Ukrayna'nın dünyayı değiştirdiği yıl. Ve dünya Ukrayna'yı keşfetti." şeklinde konuştu.

Zelenskiy konuşmasında, Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu için çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Ukrayna savaşın gölgesinde yeni yıla girdi

Rusya'ya karşı savaşın devam etmesi nedeniyle çatışmaların 24 Şubat'tan beri sürdüğü Ukrayna, 2023 yılına saldırıların altında girdi.

Rus ordusunun, 2022 yılın son gününde, 31 Aralık'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze saldırıları sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

Kentin birkaç semtinde sivil altyapıların ağır hasar almasına sebep olan saldırılar nedeniyle gün boyunca başkentte sirenler çaldı.

Kiev sakinleri güvenlik nedeniyle günün çoğu zamanını başkentteki çeşitli sığınak, metro istasyonları ve altgeçitlerde geçirdi.

Kiev'de yılbaşı gecesinde büyük kutlamalar yapılmadı

Savaşın devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu yıl yılbaşı gecesinde kapsamlı kutlamaların yapılmadığı görüldü.

Genelde yeni yıla konserler, çeşitli eğlence programları ve havai fişek gösterileri ile giren Kiev'in merkezinde, savaş nedeniyle bu yıl ki yılbaşı gecesinde benzer programlar yapılmadı.

Rus ordusunun düzenlediği saldırılar nedeniyle enerji altyapısının ağır hasar aldığı Kiev'deki ana noel ağacı bile jeneratör sayesinde aydınlatılırken, kentin bazı sokakları yılbaşı gecesinde de karanlıkta kaldı.

Sofya Meydanı'nda kurulan noel ağacını görmek için birçok insan gece saatlerinde sokağa çıkarak hatıra fotoğrafları çekti.

Halkın, yeni yılın gelmesini çok kısıtlı bir şekilde kutladığı Kiev'de, bazı sanatçılar sokaklarda mini konserler verdi.

Kiev'de, diğer günlerde olduğu gibi yılbaşı gecesinde de sokağa çıkma yasağı saat 23:00 ile 05:00 arasında sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Karaismailoğlu: Ocak ayının ortasında Kağıthane-Havalimanı metro hattımızı hizmete vereceğiz
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Şaziye ninenin ördüğü çoraplar Bayburt'ta Mehmetçiğe ulaştı
İzmir'deki vinç kazasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ndeki jandarmaların yeni yılını kutladı

Benzer haberler

Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi

Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi

Rusya 2023’e havai fişek gösterileri ve toplu kutlama yapılmadan girdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bu, Ukrayna'nın dünyayı değiştirdiği yıl

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye, Türkiye Yüzyılı ile dünyaya umut olacak

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye, Türkiye Yüzyılı ile dünyaya umut olacak
Zelenskiy, Ukrayna'ya saldırı emrini verenlerin "affedilmeyeceğini" söyledi

Zelenskiy, Ukrayna'ya saldırı emrini verenlerin "affedilmeyeceğini" söyledi
Ukrayna: Esir takasıyla 140 Ukraynalı serbest bırakıldı

Ukrayna: Esir takasıyla 140 Ukraynalı serbest bırakıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet