Dolar
17.22
Euro
18.45
Altın
1,849.38
ETH/USDT
1,818.10
BTC/USDT
30,548.00
BIST 100
2,542.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
5. Etnospor Kültür Festivali
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ilan edilen 'acil durum' uzatıldı

Macaristan'da, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 24 Mayıs'ta ilan edilen acil durum uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Mehmet Yılmaz   | 09.06.2022
Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ilan edilen 'acil durum' uzatıldı

Budapest

Adalet Bakanı Judit Varga tarafından Ulusal Meclise sunulan ve hükümete, kanun hükmünde kararname çıkarabilme ve bazı kanunların uygulanmasını askıya alma yetkisi tanıyan acil durum uygulaması, 43'e karşı 116 oyla kabul edildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 24 Mayıs'ta, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ülkesine yönelik tehdit içerdiğini, hızlı kararlar alabilmek amacıyla "acil durum" ilan edildiğini açıklamıştı.

Macaristan'da hükümet daha önce de düzensiz göç ve Kovid-19 ile mücadele kapsamında acil durum ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devlet yardımlarının koordinasyonu ve etkinliği için yeni yapı oluşturuluyor
Alparslan Kuytul'a savcı ve hakimleri "hedef gösterme" davası açıldı
Mayısta en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 5. yılında kabri başında anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’ı aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz

Benzer haberler

Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ilan edilen 'acil durum' uzatıldı

Macaristan'da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ilan edilen 'acil durum' uzatıldı

AB ülkeleri, Rusya'dan petrol alımını yasaklama kararı aldı

AB liderleri, yarın Ukrayna, yaptırımlar, enerji ve gıda konularını görüşecek