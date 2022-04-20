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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın BM'nin 'savaşa son ver' çağrısını dinlemeli

Nazir Aliyev Tayfur   | 20.04.2022
Ukrayna: Rusya'nın BM'nin 'savaşa son ver' çağrısını dinlemeli

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "savaşa son ver" çağrısını dinlemesi gerektiğini belirtti.

Kuleba, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Rusya nihayet BM Genel Sekreterini dinlemeli ve Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmeli ya da en azından insani bir duraklamaya izin vermeli." ifadelerini kullandı.

Bu savaşta tek saldırganın ve işgalcinin Rusya olduğunu kaydeden Kuleba, "Ukrayna her zaman barış aramaya hazır olmuştur ve olmaya da hazırdır." diye konuştu.

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