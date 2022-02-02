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Dünya

Ukrayna: Donbas bölgesine özel statü verilmeyecek

Dmitri Chirciu   | 02.02.2022
Ukrayna: Donbas bölgesine özel statü verilmeyecek

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel statünün verilmeyeceğini söyledi.

Kuleba, Polonya Rzeczpospolita gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna’nın doğusu meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’nın Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne özel statünün verilmesi ihtimalini değerlendiren Kuleba, "Ukrayna'nın hiçbir bölgesi ulusal kararları veto etme hakkına sahip olmayacak. Bu, taşa oyulmuştur. Bu nedenle, Rusya’nın istediği gibi bu bölgelere özel statü verilmeyecek, bölgelerin veto hakkı da olmayacak." dedi.

Kuleba, öte yandan devletin merkezi gücünün azaltılması yönünde reform uyguladıklarını vurguladı.

Donbas meselesine ilişkin Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunda çalışmaya hazır olduklarını dile getiren Kuleba, "Minsk anlaşmaları, güvenlikle ilgili maddelerle başlıyor. Anlaşmaların siyasi kısmı ikinci yerde bulunuyor. Bu nedenle, herkesin önce güvenlik konusuna odaklanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

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