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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya, Odessa bölgesinde İHA'larla enerji altyapısını vurdu

Rusya'nın gece Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki bir enerji altyapısını "Şahed" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğu bildirildi.

Aliia Raimbekova  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Ukrayna: Rusya, Odessa bölgesinde İHA'larla enerji altyapısını vurdu

Kiev

Ukrayna ordusu "Güney" Operasyonel Komutanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece Ukrayna'nın güney bölgelerine "Şahed" tipi İHA'larla saldırdığı belirtildi.

Ukrayna hava savunma güçleri tarafından Mıkolayiv bölgesinde 6, Herson ve Odessa bölgelerinde birer İHA'nın yok edildiği aktarılan açıklamada, Odessa bölgesinde bir enerji altyapısı tesisinin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, vurulan enerji altyapısında bir idari binanın hasar gördüğü, çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığı, bir çalışanın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Rusya gece düzenlediği saldırılarda 38 İHA kullandı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da gece Rusya'nın, ülkenin çeşitli bölgelerine İHA'larla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplam 38 Rus İHA'sının belirlendiği bildirilen açıklamada, Ukrayna ordusunun hava savunma muharebesi sonucu 29 İHA'nın imha edildiği vurgulandı.

Kiev yakınlarında yaklaşık 10 Rus İHA'sı yok edildi

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da idarenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece İHA'larla Kiev'e saldırı düzenlediğini kaydetti.

Rus İHA'larının güneyden fırlatıldığını ve yaklaşık 1000 kilometrelik yolu aştığını öne süren Popko, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından 10 civarında İHA'nın Kiev yakınlarında vurulduğunu ifade etti.

Popko, ilk belirlemelere göre, saldırıda can kaybı ve hasar olmadığını bildirdi.

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