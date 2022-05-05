Dolar
14.87
Euro
15.62
Altın
1,876.05
ETH/USDT
2,737.80
BTC/USDT
36,800.00
BIST 100
2,466.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya ile 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı

Bahtiyar Abdülkerimov   | 05.05.2022
Ukrayna: Rusya ile 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı

Kiev

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasından beri Rus güçleriyle 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalının kurtarıldığı bildirildi.

Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU) yapılan açıklamada, Rusya’nın savaş açmasından bu yana Rus güçleri ile 9 kez esir değişiminin yapıldığı ve toplam 324 Ukraynalının kurtarıldığı belirtildi.

Bu esir değişimlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin çabalarının önemine vurgu yapılan açıklamada, SBU'nun Ukraynalıların kurtarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer'in Kovid-19 hapının tekrar pozitif çıkan hastalara faydası konusunda kanıt yok
Türkiye'de 1253 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti
AB ilaç düzenleyicisi yeni varyantlara karşı uyardı
DSÖ: 2020 ve 2021'de yaklaşık 15 milyon can kaybı Kovid-19 ile bağlantılı
Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle tedbirler artırıldı

Benzer haberler

Ukrayna: Rusya ile 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı

Ukrayna: Rusya ile 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı