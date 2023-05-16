Dolar
19.70
Euro
21.43
Altın
2,006.22
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,501.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus güçleri Kiev'e yönelik İHA ve füze saldırısı düzenledi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik Rus güçlerince füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği, ön bilgilere göre çoğunun havada imha edildiği belirtildi.

Davit Kachkachishvili  | 16.05.2023 - Güncelleme : 16.05.2023
Ukrayna: Rus güçleri Kiev'e yönelik İHA ve füze saldırısı düzenledi

Kiev

Kiev Şehri Askeri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun mayısta Kiev'e yönelik 8. kez hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Rus güçlerinin bugün sabaha karşı Kiev'e doğru yoğun İHA ve füze saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Ön bilgilere göre, Kiev hava sahasındaki düşman hedeflerinin büyük çoğunluğu tespit edilerek imha edildi. Füzelerin sayısı ve türüyle ilgili veriler yakında Hava Kuvvetleri tarafından bildirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Kiev'in bazı semtlerine füze ve İHA parçaları isabet etti, 3 kişi yaralandı

Telegram hesabından açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Rus güçlerince kente düzenlenen saldırılar sonucu patlamaların meydana geldiğini bildirdi.

Solomyansk, Şevçenkivski, Darnytskyi ve Obolonskyi semtlerine füze ve İHA parçalarının isabet ettiğini belirten Kliçko, ön bilgilere göre Solomyansk'ta 3 kişinin yaralandığını, Darnytskyi'de 2 sivil aracının yandığını kaydetti.

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde halen hava saldırısı alarmı çalıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz
Türkiye ve dünya gündemi
Ankara'da 35 şüpheli uyuşturucu suçundan tutuklandı
AA Genel Müdürü Karagöz: Bu seçimlerden alnımız ak, başımız dik çıktık. Mahcup olmadık ama mahcup ettik
THY, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yolcularına ilave haklar tanıdı

Benzer haberler

Ukrayna: Rus güçleri Kiev'e yönelik İHA ve füze saldırısı düzenledi

Ukrayna: Rus güçleri Kiev'e yönelik İHA ve füze saldırısı düzenledi

ABD’nin Ukrayna’ya vereceği Abrams tankları Almanya’da

ABD: İran, Rusya'nın en büyük askeri destekçisi olmaya devam ediyor

AB'nin G7 önceliği Ukrayna, yaptırımlar ve Çin olacak

AB'nin G7 önceliği Ukrayna, yaptırımlar ve Çin olacak
Kremlin Sözcüsü Peskov: Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız

Kremlin Sözcüsü Peskov: Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız
Putin, Rusya'nın İslam ülkeleriyle iş birliğini geliştirmek istediğini söyledi

Putin, Rusya'nın İslam ülkeleriyle iş birliğini geliştirmek istediğini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet