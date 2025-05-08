Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Putin'in 'geçit töreni ateşkesi' sahte çıktı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıl dönümü dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkesin sahte çıktığını savundu.
Kiev
Sybiha, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından, 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar geçerli olacak şekilde Rusya tarafından ilan edilen ateşkesi değerlendirdi.
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Cephedeki son durum hakkında ordu yetkililerinden bilgi aldığını belirten Sybiha, "Öngörüldüğü gibi, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in 'geçit töreni ateşkesi' sahte çıktı." ifadelerini kullandı.
Sybiha, Rus ordusunun saldırılarına devam ettiğini vurgulayarak, gece yarısından bu yana ateşkesin 734 kez ihlal edildiğini bildirdi.
Bu süreçte Ukrayna birliklerine yönelik 63 saldırı girişiminde bulunulduğunu aktaran Sybiha, bu saldırıların 23'ünün halen sürdüğünü ve saldırılarda 16 güdümlü bomba ve 176 dron kullanıldığını belirtti.
Sybiha, Rusya'nın tüm saldırılarına karşılık verdiklerini ve gelişmeler hakkında ABD ile Avrupa ülkelerini bilgilendirdiklerini kaydederek, "Putin kendi sözünü bile tutmazken kimseyi kandırmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Sybiha, Ukrayna'nın 30 günlük bir ateşkese hazır olduğunu da yineledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.