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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede." ifadelerini kullandı.

Talha Yavuz   | 20.10.2020
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Türkiye-Ukrayna ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orduyu güçlendirmeye önem verdiklerine dikkat çeken Zelenskiy, "Türkiye ile korvetler, motorlar, silahlı insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri üreteceğiz." dedi.

Zelenskiy, uluslararası arenada pek çok ülkeyle ilişkilerin geliştiğini ifade ederek "Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiler benzeri görülmemiş bir seviyede." diye konuştu.

Ukrayna ile Türkiye arasında savunma alanında artan ilişkiler

Ukrayna, Türkiye'den geçen sene 6 Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nozdriya, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini, Ukrayna ordusunun 48 ortak üretim SİHA satın almayı planladığını bildirmişti.

Öte yandan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy'nin başkanlığında bir heyet ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti. Uruskiy, ziyaretin ardından, Türk savunma sanayisinde örnek alınması gereken pek çok şey bulunduğunu söylemişti.

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