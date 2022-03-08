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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: 12 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 12 binden fazla askerini kaybettiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 08.03.2022
Ukrayna: 12 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-7 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 48 uçak, 80 helikopter, 303 tank, 1036 zırhlı araç, 120 top, 56 roketatar sistemi ve 27 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 474 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 İHA kaybetti.

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