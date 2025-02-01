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Dünya

Trump, Putin'le konuşacağını ve "önemli" adımlar atabileceklerini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacağını ve onunla Rusya-Ukrayna Savaşı için "önemli" adımlar atabileceklerini belirtti.

Salih Okuroğlu  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Trump, Putin'le konuşacağını ve "önemli" adımlar atabileceklerini söyledi

Ankara

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile görüşeceğini söyledi.

Başkan Trump, "Konuşacağız ve bence belki de önemli bir şey yapacağız. Biz bu savaşı sona erdirmek istiyoruz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamayacaktı." dedi.

Putin'le doğrudan konuşup konuşmadığı sorusu üzerine Trump, bunu söylemek istemediğini vurguladı.

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