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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'nin isteğiyle, Zelenskiy ile Kellogg'un Kiev'deki basın toplantısı iptal edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Kiev'de yapacağı basın toplantısının, ABD tarafının isteğiyle iptal edildiği bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki, Gökhan Çeliker  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
ABD'nin isteğiyle, Zelenskiy ile Kellogg'un Kiev'deki basın toplantısı iptal edildi

Ankara

Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Serhii Nikiforov, Kellogg ile Kiev'de düzenlenmesi planlanan basın toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Nikiforov, basın toplantısının, ABD tarafının isteğiyle iptal edildiğini duyurdu.

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