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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB'nin Ukrayna'ya toplam yardımı 118 milyar avroya ulaştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB ve üye ülkelerinin Ukrayna'ya yaptığı yardımların toplam miktarının 118 milyar avroya ulaştığını, yeni dönemde de desteğin devam edeceğini bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
AB'nin Ukrayna'ya toplam yardımı 118 milyar avroya ulaştı

Brüksel

6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından 2024-2029 yasama dönemine başlayan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, AB'nin Ukrayna'ya desteği ele alındı.

Dombrovskis, oturumda yaptığı konuşmada, "Ukrayna kendini savunmak için acil askeri yardıma ihtiyaç duymaya devam ediyor." dedi.

AB'nin bu ülkeyi askeri ve finansal anlamda desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Dombrovskis, "Ne yazık ki bu kış onlar için kolay olmayacak çünkü Rusya enerji kaynaklarına ve altyapısına saldırıyor." ifadesini kullandı.

Dombrovskis, bugüne kadar AB ve üye ülkeleri tarafından Ukrayna'ya yapılan yardımın toplam miktarının yaklaşık 118 milyar avroya ulaştığını belirtti.

Bunun 43,5 milyarının askeri yardımlardan oluştuğunu belirten Dombrovskis, AB'nin kış sonuna kadar 15 bin Ukrayna askerini daha eğitmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Dombrovskis, böylece AB'nin kendi topraklarında eğittiği Ukrayna askeri sayısının 75 bine çıkmış olacağını kaydetti.

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