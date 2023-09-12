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Dünya

ABD, Kuzey Kore lideri Kim'e, "Moskova'ya silah sağlamama" çağrısında bulundu

ABD yönetimi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyareti öncesi "Moskova'ya silah sağlamama" çağrısı yaptı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
ABD, Kuzey Kore lideri Kim'e, "Moskova'ya silah sağlamama" çağrısında bulundu

Ankara

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Kim'in Rusya ziyareti öncesi Yonhap Haber Ajansına açıklamalarda bulundu.

Kim ve Putin'in görüşmesinde potansiyel bir silah anlaşmasının gündeme geleceğini vurgulayan Watson, "Kuzey Kore'yi, Pyongyang'ın Rusya'ya silah sağlamama veya satmama konusunda kamuoyuna verdiği taahhütlere uymaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetiyle Rusya'yı ziyaret edeceği bildirilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Rusya'ya gitmek üzere zırhlı treniyle pazar günü öğleden sonra Pyongyang'dan ayrıldığı aktarılmıştı.

Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.

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