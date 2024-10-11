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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UCM Savcılığı, İsrail'in yargı yetkisi itirazının erken ve dayanaksız olduğu için reddedilmesini istedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcılığı, Filistin soruşturmasında Mahkemenin yargı yetkisine kaşı çıkan İsrail’in itirazının erken ve dayanaksız olduğu için reddedilmesini istedi.

Selman Aksünger  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
UCM Savcılığı, İsrail'in yargı yetkisi itirazının erken ve dayanaksız olduğu için reddedilmesini istedi

Lahey

UCM, İsrail'in yargı yetkisine itiraz eden başvurusuna Başsavcı Kerim Han'ın verdiği yanıtı erişime açtı.

Başsavcı Han'ın yanıtında, İsrail'in itirazının erken yapıldığı, mahkemenin soruşturma yetkisini ortadan kaldırmadığı ve itirazın ivedilikle reddedilmesi gerektiği vurgulandı.

Yanıtta, İsrail'in itirazının Roma Statüsü'nün 19(2) maddesi kapsamında erken yapıldığı belirtildi.

Han'ın yanıtında, itirazda bulunma hakkının ancak mahkemenin, Roma Statüsü'nün 58. maddesi uyarınca bir karar vermesinden sonra itiraz hakkının doğacağı ifade edildi.

İsrail'in mahkemeye yargı yetkisini vermemiş olmasının, UCM'nin soruşturma yetkisini ortadan kaldırmayacağı kaydedilen yanıtta, mahkemenin Filistin topraklarında işlenen suçlar bakımından yargı yetkisi kullanabilmesi için Filistin'in, UCM'yi yetkilendirmiş olmasının yeterli olduğu ifade edildi.

Savcılığın yanıtında, yetki itirazını ele alan Daire'den talebi ivedilikle karara bağlamasını ve itirazın reddine karar vermesi istendi.

Han'ın yanıtında ayrıca, mahkemenin bu tür itiraz ve cevapları gizli tutmaması, kamuya açması gerektiği vurgulandı.

İsrail, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebine itiraz etti

İsrail yönetimi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) yetkisi olmadığı gerekçesiyle itiraz etmişti.

UCM'ye sunduğu beyanda İsrail, Başsavcı Kerim Han'ın Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama talebinin hukuksuz ve yetkisiz olduğunu ileri sürmüştü.

UCM Savcısı Han, 20 Mayıs'ta Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, üzerinden 144 gün geçmesine rağmen Han'ın talebini henüz karara bağlamadı.

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