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Dünya

UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret etti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği Zaporijya bölgesindeki Zaporijya Nükleer Santrali'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Dmitri Chirciu  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
UAEA Başkanı Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret etti

Moskova

Rus haber ajansı Tass'a göre, Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'nde incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Grossi, santraldeki durumun iyileşmediğini belirterek "Santralin saldırılardan korunması için mümkün olan tüm önlemlerin alınması gerekiyor." dedi.

Grossi, UAEA'nin, santralin korunması yönünde adımlar attığını dile getirerek "Tüm taraflarca üzerinde anlaşmaya varılabilecek santralin korunmasına yönelik gerçekçi önlemler hazırlamaya ve teklif etmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Santralde kazanın yaşanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Grossi, böyle bir durumun herkese zarar verebileceğini vurguladı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktörü bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart 2022'de Rus ordusunca ele geçirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 5 Ekim 2022'de santralin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzalamıştı.

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