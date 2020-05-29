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Dünya

Twitter'dan, Trump'ın 'şiddeti yüceltme' etiketi eklediği paylaşımına ilişkin açıklama

Twitter, dün gece Minneapolis'teki olaylara ilişkin ABD Başkanı Trump ve Beyaz Saray'ın resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlara "şiddeti yüceltme" uyarıları koyması ile ilgili, "Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik." açıklamasında bulundu.

Dildar Baykan   | 29.05.2020
Twitter'dan, Trump'ın 'şiddeti yüceltme' etiketi eklediği paylaşımına ilişkin açıklama

Washington

Sosyal medya platformu Twitter, dün gece Minneapolis'teki olaylara ilişkin ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray'ın resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlara "şiddeti yüceltme" uyarıları koyması ile ilgili, "Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik." açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray, Twitter'ın konuya ilişkin elektronik posta ile gönderdiği açıklamayı resmi Twitter hesabından paylaştı.

Açıklamada, "Söz konusu içeriği inceledik ve bizim kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik." ifadesi yer aldı.

Beyaz Saray'dan bunun üzerine "Twitter, dakikalar önce Beyaz Saray'a gönderdiği mailde, sansür uyguladıkları paylaşımda herhangi bir Twitter kuralının çiğnenmediğini kabul etti. Peki neden hala sansür uygulanıyor?" açıklaması yapıldı.

Ne olmuştu?

Trump'ın ve Beyaz Saray'ın siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından düzenlenen protestolara ilişkin dün gece yaptığı "Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir." paylaşımına Twitter, "şiddeti yüceltme" etiketi eklemişti.

Bunun üzerine Beyaz Saray, Twitter'ı "terörizme, diktatörlere ve yabancı propagandacılara izin vermekle" suçlamıştı.

Twitter ve Trump arasında "soğuk savaş"

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, salı günü Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı paylaşımlara da uygulamıştı.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump, Twitter'ı "3 Kasım'daki seçimlere müdahale etmeye çalışmak" ve "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ile itham etmişti.

Trump, sosyal medya platformlarına ilişkin dün bir kararname imzalamış ve imza töreninde yaptığı konuşmada, "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım. Bu konuda avukatlar ile görüşüyoruz, hukuki bir süreç yürüteceğiz." demişti.

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