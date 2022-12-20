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Dünya

Twitter Dosyaları, FBI'ın Hunter Biden konusunda Twitter'a baskı yaptığını gösterdi

Twitter'ın yeni sahibi Musk, gazeteci Shellenberger'ın, Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarının ele geçirilmesi konusunda FBI'ın Twitter yöneticileriyle iletişime geçtiğini ispatlayan tweet dizisini paylaşarak kurumu üzerindeki baskıya dikkat çekti.

Mücahit Oktay   | 20.12.2022
Twitter Dosyaları, FBI'ın Hunter Biden konusunda Twitter'a baskı yaptığını gösterdi

New York

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın reteweet yaptığı bağımsız gazeteci Michael Shellenberger, Twitter Dosyaları 7. Kısım'da, FBI San Francisco Özel Ajanı Elvis Chan'ın, Twitter yöneticileri üzerinde baskı kurarak ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden dosyası başta olmak üzere bazı konularda yönlendirme yapmaya çalıştığı şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Shellenberger, tweet serisinde, "2020'nin tamamı boyunca, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) ve diğer kolluk kuvvetleri, Yoel Roth'u Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili raporları bir Rus 'hackleme ve sızdırma' operasyonu olduğu gerekçesiyle reddetmesi için defalarca hazırladı." ifadesini kullandı.

FBI ve benzer istihbarat çevrelerinin veri paylaşımı yönündeki baskılarına Twitter yöneticisi Roth'un direnmeye çalıştığını belirten Shellenberger, başka bir Twitter yöneticisinin "istihbarat topluluğunun şirketin daha fazla bilgi paylaşmasını istediğini" belirten bir e-posta yazışmasının ekran görüntüsüne yer verdi.

Belgeler, New York Post'un, Hunter Biden'ın şüpheli denizaşırı iş anlaşmalarıyla ilgili 14 Ekim 2020 tarihli makalesini yayınlamasından saatler önce bir FBI ajanının Roth ile temasa geçtiğini gösterirken, Twitter'ın söz konusu makaleye kısıtlama uygulaması konusunda ipuçlarını ortaya koydu.

Shellenberger, 13 Ekim 2020 gecesi özel bir tek yönlü iletişim kanalı aracılığıyla Twitter yöneticisi Yoel Roth'a ve en az bir kişiye 10 belge göndererek, Roth ve meslektaşlarından belgeleri aldıklarını doğrulamalarını istediği bir belgeyi paylaştı.

Michael Shellenberger, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in bir defasında FBI'ın Facebook'la iletişime geçerek 2022 seçimleri öncesinde "Rus propagandası" konusunda uyarıda bulunduğunu söylediği videoyu da paylaştı. 

FBI Hunter Biden konusunda yabancı nüfusa dair kanıt istedi

Bağımsız gazeteci Michael Shellenberger, ifşa serisinde, Hunter Biden'ın yurt dışı ticari ilişkilerinin ifşa edilmesine yol açan dizüstü bilgisayarındaki bilgilerin ele geçirilmesiyle ilgili Twitter'dan defalarca yabancıların müdahalesi konusunda delil istediğini ifade etti.

Twitter Dosyaları 7. Kısım paylaşımlarında, Twitter yöneticilerinin "defalarca" platformda "çok az" Rus faaliyeti olduğunu belirttiklerine dikkati çekildi.

Gazeteci, Twitter yöneticilerinin yasal yollar dışında paylaşmayacaklarını söyledikleri bazı bilgileri FBI yetkililerinin ısrarla istemeye devam ettiklerini vurguladı.

Shellenberger, FBI görevlisi Chan'ın Temmuz 2020'de, yaklaşan seçimlere yönelik tehditler hakkında bilgi paylaşabilmesi için Twitter yöneticileri için geçici olarak "Çok Gizli" güvenlik izinleri ayarladığını ortaya koyan e-postaya da delil olarak yer verdi.

Elon Musk son iki haftadır, Twitter'in kurum içi belgeleri araştıran ve Twitter'da paylaşan bir grup gazetecinin bu ifşalarını destekliyor.

Musk ve bağımsız gazetecilerin, "Twitter Dosyaları" olarak adlandırılan bu tweet dizileri, Twitter'ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle muhafazakarları kasıtlı olarak susturduğunu kanıtlama çabası olarak değerlendiriliyor.

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