Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Twitter, Çin'in ABD Büyükelçiliği'nin Uygur Türklerine yönelik paylaşımını kaldırdı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Çin'in ABD Büyükelçiliği tarafından Çin Devletinin Uygur Türklerinin çocuk yapmasını kısıtlamaya yönelik uygulamayı öven paylaşımı kaldırdı.

Mücahit Oktay   | 10.01.2021
Twitter, Çin'in ABD Büyükelçiliği'nin Uygur Türklerine yönelik paylaşımını kaldırdı

New York

Twitter, Çin hükümetinin Uygurlar arasında "Cinsiyet eşitliği ve üreme sağlığını desteklediğini", Uygur kadınlarını "özgürleştirdiğini" ve onları "bebek yapma makineleri" olmaktan kurtardığı yönündeki iddiaları içeren paylaşımı Çin'in Uygur halkına karşı insani niteliklerden yoksun bırakma çabası olarak değerlendirdi.

Çin'in ABD Büyükelçiliği tarafından perşembe sabahı yapılan ve cuma akşamı kaldırılan paylaşımın altında Twitter tarafından, "Bu paylaşım Twitter kurallarını ihlal etmiştir." ibaresi konuldu, paylaşımın daha sonra tamamen ortadan kaybolduğu görüldü.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve gazeteci tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti
Fransa'da son 24 saatte 20 bin 177 Kovid-19 vakası kaydedildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bakan Koca AA'nın görüntülerini paylaşarak tedbir uyarısı yaptı: Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız
İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı

Benzer haberler

Twitter, Çin'in ABD Büyükelçiliği'nin Uygur Türklerine yönelik paylaşımını kaldırdı

Twitter, Çin'in ABD Büyükelçiliği'nin Uygur Türklerine yönelik paylaşımını kaldırdı