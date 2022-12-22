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Dünya

Twitter, Avusturyalı aşırı sağcı siyasetçinin hesabını nefret söylemi nedeniyle kapattı

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Viyana İl Başkanı Dominik Nepp’in Twitter hesabı, nefret söylemi içeren çok sayıda içerik paylaştığı gerekçesiyle kapatıldı.

Aşkın Kıyağan   | 22.12.2022
Twitter, Avusturyalı aşırı sağcı siyasetçinin hesabını nefret söylemi nedeniyle kapattı

Viyana

Twitter’dan yapılan açıklamada, aşırı sağcı siyasetçinin hesabının, nefret söylemi içeren paylaşımlarda bulunarak dijital platformun kurallarını ihlal ettiği için tamamen kapatıldığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlerde, Nepp’in Kovid-19 tedbirleri başta olmak üzere mülteci ve göçmenlere yönelik hakaret ve nefret içerikli paylaşımlarının bazılarına yer verildi.

Haberlerde, aşırı sağcı ismin hesabının daha önce de Twitter tarafından geçici olarak kapatıldığı anımsatıldı.

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