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Dünya

Türkmenler, yıkılmanın eşiğindeki tarihi Kerkük Kalesi'nin restore edilmesini istiyor

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Irak Kültür ve Turizm Bakanı Ahmet Fakkak'tan kentin en önemli simgelerinden olan, yıkılmanın eşiğindeki tarihi Kerkük Kalesi'nin onarılmasını istedi.

Ali Makram Ghareeb   | 06.11.2022
Türkmenler, yıkılmanın eşiğindeki tarihi Kerkük Kalesi'nin restore edilmesini istiyor

Kerkük

Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Irak Kültür ve Turizm Bakanı Fakkak, Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı'nda Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, yönetim kurulu üyeleri ve Türkmen yetkililerle görüştü.

Turan, Bakan Fakkak'tan yıkılmanın eşiğindeki tarihi Kerkük Kalesi'nin onarılmasını talep etti.

Turan, basına yaptığı açıklamada, pek çok medeniyete beşiklik eden ve içinde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait izlerin de bulunduğu Kerkük Kalesi'nin bakanlık tarafından restore edilmesi çağrısında bulundu.

Irak Türkmen Cephesi olarak gerek tarihi kale, gerek diğer tarihi yerlerin onarılması için gereken desteği vereceklerini belirten Turan, Kerkük Kalesi'nin kentin tüm etnik ve mezhep gruplarını simgelediğini dile getirdi.

Kerkük'ün önemli tarihi yerlere sahip olduğunu ifade eden Turan, tarihi eserlerin turizme açılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, kentteki Osmanlı Kışlası ve diğer tarihi yerlere önem verilmesini istedi.

Milattan önce 884'te inşa edilen, pek çok medeniyete beşiklik eden Tarihi Kerkük Kalesi'nde, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait izler bulunuyor.

Kalenin büyük bir kısmı 1990'da Saddam rejimi tarafından yıkılırken, bölgenin ilk sakinleri olan Türkmen aileler de zorla göç ettirildi.

Doğa olayları ve bakımsızlık nedeniyle yıkılmanın eşiğine gelen tarihi kalede Danyal, Huneyin ve Üzeyir Peygambere ait olduğu söylenen kabirler de yer alıyor.


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