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Dünya

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Mercan, ABD'ye geldi

Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, görevine başlamak üzere başkente ulaştı.

Hakan Çopur   | 15.03.2021
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Mercan, ABD'ye geldi

Washington

Büyükelçi Mercan, Dulles Uluslararası Havalimanı'na gelişinde büyükelçilik çalışanları, Türk-Amerikan toplumunun temsilcileri ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Daha önce Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Mercan, son büyükelçiler kararnamesi ile Washington'a atanmıştı.

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