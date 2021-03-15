Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Mercan, ABD'ye geldi
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, görevine başlamak üzere başkente ulaştı.
Washington
Büyükelçi Mercan, Dulles Uluslararası Havalimanı'na gelişinde büyükelçilik çalışanları, Türk-Amerikan toplumunun temsilcileri ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı.
Daha önce Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği görevini yürüten Mercan, son büyükelçiler kararnamesi ile Washington'a atanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.