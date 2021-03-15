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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 343 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 343 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Yusuf Özcan   | 15.03.2021
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 343 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 140 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 90 bin 455'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 343 artışla 4 milyon 71 bin 662'ye yükseldi.

Hastanelerde, 4 bin 127'si yoğun bakımda olmak üzere, 24 bin 989 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 345 artışla 272 bin 960'a ulaştı.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 5 milyon 128 bin 872'ye çıktı, bunlardan 2 milyon 239 bin 389'una ikinci doz aşı vuruldu.

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