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Dünya

ABD, Polonya'ya 96 Apache helikopteri satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya 12 milyar dolar değerinde Apache helikopteri ve bunlarla ilgili ekipman satışına onay verdi.

Dildar Baykan Atalay  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
ABD, Polonya'ya 96 Apache helikopteri satışına onay verdi Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Ankara

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Polonya'ya 12 milyar dolar değerinde 96 "AH-64E Apache" helikopter ve ilgili ekipman gönderilmesine onay verdiği belirtildi.

Açıklamada, satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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