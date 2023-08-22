Suriye ordusu ülkenin güneyindeki Dera'da göstericilere ateş açtı
Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Şam yönetimini protesto eden göstericilere Suriye ordusu tarafından ateş açıldığı bildirildi.
İdlib
Dera'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Neva ilçesinde bir araya gelen halk, Şam yönetimini protesto etti.
"Rejim yıkılsın" sloganı atan göstericilere, Suriye ordusu gece geç saatlerde ateş açtı.
Ölü veya yaralı bilgisi verilmedi.
Şam yönetiminin 16 Ağustos'ta aldığı akaryakıta zam kararının ardından Dera ile Suveyda illeri başta olmak üzere birçok noktada protesto gösterileri başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.