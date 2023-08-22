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Dünya

Suriye ordusu ülkenin güneyindeki Dera'da göstericilere ateş açtı

Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Şam yönetimini protesto eden göstericilere Suriye ordusu tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Suriye ordusu ülkenin güneyindeki Dera'da göstericilere ateş açtı Fotoğraf: Kasım Rammah/AA

İdlib

Dera'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Neva ilçesinde bir araya gelen halk, Şam yönetimini protesto etti.

"Rejim yıkılsın" sloganı atan göstericilere, Suriye ordusu gece geç saatlerde ateş açtı.

Ölü veya yaralı bilgisi verilmedi.

Şam yönetiminin 16 Ağustos'ta aldığı akaryakıta zam kararının ardından Dera ile Suveyda illeri başta olmak üzere birçok noktada protesto gösterileri başlamıştı.

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