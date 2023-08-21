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Dünya

ABD'den vatandaşlarına Belarus’u "derhal terk etmeleri" çağrısı

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği, Litvanya’nın Belarus’la bazı sınır kapılarını kapattığını bildirerek, Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli.” açıklamasında bulundu.

Emre Gürkan Abay  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
ABD'den vatandaşlarına Belarus’u "derhal terk etmeleri" çağrısı

Moskova

ABD’nin Minsk Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Litvanya’nın Belarus’la bazı sınır kapılarını kapatma kararı aldığı anımsatıldı.

Belarus’a komşu başka Avrupa ülkelerinin de benzer kararlar alabileceğine işaret edilen açıklamada, “Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus’la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli.” ifadelerine yer verildi.

ABD vatandaşlarına Belarus’a seyahat gerçekleştirmemeleri uyarısında da bulunulan açıklamada, ABD'nin Minsk Büyükelçiliğinin ülkedeki ABD vatandaşlarına sağlayabileceği yardımın da sınırlı düzeyde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına Rusya ve Ukrayna’ya yönelik seyahat gerçekleştirilmemesi uyarısı da yer aldı.

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