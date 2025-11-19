Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine atanan Nuh Yılmaz'dan paylaşım
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine atanan Nuh Yılmaz, "Suriye ile ilişkilerimizi komşuluk hukukuna ve bölgemizin barış ile istikrarına katkı sağlayacak şekilde geliştirmeye gayret edeceğiz." dedi.
Ankara
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine atanan Nuh Yılmaz, "Türkiye ile Suriye arasında yüzyıllardır süregelen güçlü insani ve kültürel bağlardan kuvvet alarak, ilişkilerimizi komşuluk hukukuna ve bölgemizin barış ile istikrarına katkı sağlayacak şekilde geliştirmeye gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.
Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine atanmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Suriye Arap Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görevlendirilmemi tensip buyuran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve takdirleri için Bakanımız Sayın Hakan Fidan'a şükranlarımı sunuyorum. Türkiye ile Suriye arasında yüzyıllardır süregelen güçlü insani ve kültürel bağlardan kuvvet alarak, ilişkilerimizi komşuluk hukukuna ve bölgemizin barış ile istikrarına katkı sağlayacak şekilde geliştirmeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Yılmaz, şunları kaydetti:
"Türkiye’nin Suriye halkının en zor günlerinde verdiği desteğe yakından şahitlik ettim. Bundan sonra da Türk devleti olarak halklarımızın refahı, huzuru ve ortak geleceğimizi beraber şekillendirmek için Suriyeli kardeşlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine atanan Yılmaz'ı tebrik etti
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine atanan Yılmaz'ı tebrik ederek, "Büyükelçi Nuh Yılmaz'ın 13 yıl sonra Türkiye'nin Suriye'ye atanan ilk büyükelçisi olarak tarihi ataması için içten tebriklerimi sunarım." ifadesini kullandı.
Büyükelçi Barrack, paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
"Bu önemli göreve başlarken kendisiyle yakın bir şekilde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Büyükelçi Yılmaz'ın derin tecrübesi ve stratejik vizyonu, diyalog, istikrar ve ortak bölgesel çıkarlar temelinde gelişmekte olan Suriye ile Türkiye'nin yeni bir ortaklık dönemini şekillendirmek için onu son derece uygun kılıyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.