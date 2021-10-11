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Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 öğrenci için cenaze töreni düzenleniyor.
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Dünya

Türkiye'nin girişimleri sonucu Polonya, Türk vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Türkiye ve Polonya dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucu, bu ülkenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeye girişte uyguladığı kısıtlamalar kaldırıldı.

Behlül Çetinkaya   | 11.10.2021
Türkiye'nin girişimleri sonucu Polonya, Türk vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Ankara

Polonya'ya 4-5 Ekim'de ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyu Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüştü.

Bu görüşmenin ardından Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı, ülkeye girişleri sınırlandırma ve durdurmaya yönelik yönetmeliği değiştirdi.

Resmi gazetede 8 Ekim'de yayımlanan kararla Türk vatandaşları, 11 Ekim'den itibaren seyahat amacına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaksızın vize başvurularını yapabilecek.

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