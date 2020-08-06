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Dünya

Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında helikopter ve zırhlı araçlarla operasyon yapıldı

Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat kapsamında helikopter, tank ve zırhlı araçlarla temsili düşman hedeflerine operasyon düzenlendi.

Ruslan Rehimov   | 06.08.2020
Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında helikopter ve zırhlı araçlarla operasyon yapıldı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, askerlerin helikopterlerle araziye indirildiği görülüyor. 

Tatbikat çerçevesinde tank ve zırhlı araçların da desteğinin alan askerler, temsili düşmanın mevzilerine operasyon yaptı. 

                    

Senaryo gereği bazı stratejik noktalar düşmandan temizlendi. 

Açıklamada, Türk ve Azerbaycan birliklerinin koordineli yürüttüğü temsili operasyonun başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

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