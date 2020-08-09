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Dünya

Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatına özel kuvvetler de katıldı

Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta özel kuvvetler çeşitli operasyonlar icra etti.

Ruslan Rehimov   | 09.08.2020
Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatına özel kuvvetler de katıldı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği özel kuvvetler helikopterlerle araziye indirildi. 

Özel kuvvetler tatbikat kapsamında zor arazi şartlarında stratejik ve askeri tesislere operasyon düzenleyerek hedefleri ele geçirdi.

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