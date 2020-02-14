Türkiye kalıcı barış için Balkan ülkelerinin de AB üyeliğini destekliyor
Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Ozan,"Balkanlarda ve bütün Avrupa'da kalıcı barışı ve dostluğu, ekonomik güçlenmeyi sağlamak için Türkiye ile bütün Balkanlar, AB üyesi olmalıdır. Balkanların ve Karadağ'ın AB üyeliğini bu sebeple istiyoruz." dedi.
Podgorica
Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-Karadağ ilişkilerini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Karadağ temaslarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda Karadağ'a yapması planlanan resmi ziyaretini değerlendirdi.
Çavuşoğlu'nun ziyareti kapsamında imzalanan Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sağlanması Anlaşması'nın önemine dikkati çeken Ozan, anlaşmanın, Karadağ vatandaşlarına kendi diplomatik misyonları bulunmayan ülkelerde, Türk misyonlarınca konsolosluk himayesi sağlanmasını kapsadığını söyledi.
Ozan, Türkiye'nin dünyada en fazla temsilciliği bulunan ülke olduğunun altını çizerek, "Bu anlaşmayla bundan böyle ihtiyaçları olduğu zaman çeşitli sorunlarla karşılaşmış Karadağ vatandaşları, Türk temsilciliklerine başvuracak ve onların yardımını isteyecek. Aslında biz Türkiye olarak, Karadağ gibi dost ve kardeş tüm ülkelerin vatandaşlarına bu tür durumlarda kapımızı açıyoruz. Bu anlaşmayla bunu daha resmi hale getirdik." ifadelerini kullandı.
Türkiye-Karadağ ilişkilerinin mükemmel düzeyde olduğunu vurgulayan Ozan, "Ticaretten ekonomiye, kültürden eğitime zengin bir iş birliği alanımız var. En önemlisi de iki tarafın siyasi makamlarının, iş birliğini daha da geliştirme için kuvvetli bir iradesi var." dedi.
Ozan, Türkiye'nin Karadağ'ı "çok önemli bir dost ve müttefik" olarak gördüğüne işaret ederek, "Karadağ, bölgenin istikrarı ve kalıcı barışı açısından çok önemli bir ülke. Burada ortak tarihi ve beşeri bağlarımız var. Aramızda çok değerli insani bir köprü var." değerlendirmesinde bulundu.
NATO üyeliği, yabancı yatırımcılar için önemli bir güvence oldu
NATO üyesi olmasının Karadağ'ın gelişmesine önemli bir ortam sağladığına dikkati çeken Ozan, bu üyeliğin sadece Türk yatırımcılar için değil, diğer ülkelerden gelenler için de önemli bir güvence olduğunun altını çizdi.
Ozan, Karadağ'ın, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde Balkanların en ilerlemiş ülkesi konumunda olduğunu anımsatarak, "Biz Karadağ'ın nasıl NATO üyeliğini desteklediysek AB üyeliğini de destekliyoruz. Çünkü bu ülke, çok önemli potansiyeller içeriyor." dedi.
Türk yatırımcıların Karadağ'a yoğun ilgisine de değinen Ozan, 2018 rakamlarına göre, Türk yatırımlarının 5. sırada yer aldığını aktardı.
Ozan, Tosçelik, Port of Adria, Sancaklı gibi büyük Türk yatırımlarının yanı sıra Ziraat Bankası ve Türk Hava Yollarının da (THY) Karadağ'da hizmet verdiğini dile getirerek "Resmi rakamlara göre, son 10 yıldaki Türk yatırımları 165 milyon avro civarında. Karadağ'daki en önemli yatırımcı gruplarından biri Türk yatırımcılar. Bu yatırımların daha da artacağını düşünüyor ve onları teşvik ediyoruz." diye konuştu.
Ticaret hacmindeki artışa da dikkati çeken Ozan, "2019 yılı rakamları yüzde 50 civarında artış olduğunu gösteriyor. Bu, rekor bir seviye. 145 milyon avro civarında ticaret hacmimiz var. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü sebebiyle dengeler bizim lehimize ama geçen temmuzda serbest ticaret anlaşmamız revize edildi. Yürürlüğe girmesiyle Karadağlı dostlarımız da daha fazla ihracat yapabilecek." ifadelerini kullandı.
Ozan, Karadağ'da yatırım yapmak isteyenlere de uyarılarda bulunarak, şunları söyledi:
"Yaptıkları yatırımları, doğru bilgilendirmeyle yapsınlar. Bazı vatandaşlarımızın emlak ya da iş yeri satın alma, oturum müsadesi edinme konusunda yanlış bilgilendirildiğini duyuyor, mağdur edildiklerini görüyoruz. 'Ekonomik vatandaşlık' dediğimiz kavram, sadece iki üç yılda 2 bin kişiye verilecek ve 450 bin ila 500 bin avroya mal olacak bir sistem. Sihirli değnekle ekonomik vatandaş olunmuyor. Hepsini içeren bilgiler sosyal medya hesaplarımızda mevcut."
Büyükelçilik himayesinde kurulan Türkiye-Karadağ İş Platformu'na da değinen Ozan, şu ifadeleri kullandı:
"Resmi rakamlara göre, 2019 itibarıyla 3 bin civarında Türk firması kurulmuş. Yaptığımız araştırmada, bunların 400 kadarının aktif olduğunu, mevsimsel ya da sürekli çalıştığını gördük. Firmalarımızın sorunlarını, Karadağ makamlarıyla nasıl çözeriz diye Türkiye-Karadağ İş Platformu'nu kurduk. Ayrıca, Karadağ'daki büyük ya da küçük firmalarla, Türk firmalarını da buluşturmak, yeni yatırım alanları ortaya çıkarmak istiyoruz. Platformu bunun için oluşturduk."
Balkanlarda kalıcı barış ve istikrar için Avrupa-Atlantik kurumlarının şemsiyesi şart
Balkan ülkelerinin hedefinin AB ve NATO üyeliğini bulunduğunu vurgulayan Ozan, şunları kaydetti:
"Burası acı çekmiş, savaş görmüş, savaş gören o nesillerin acılarını hala unutmadığı, çok önemli çatışmalara ve soykırımlara sahne olmuş bir bölge. Burada kalıcı barış ve istikrar için Avrupa-Atlantik kurumlarının şemsiyesi şart. Çok güçlü bir NATO üyesi olarak, Türkiye'nin de stratejik hedefi AB. Biz aslında Balkanların en büyük ülkesi olarak diyoruz ki; Balkanlarda ve bütün Avrupa'da kalıcı barışı ve dostluğu, ekonomik güçlenmeyi sağlamak için Türkiye ile bütün Balkanlar, AB üyesi olmalıdır. Balkanların ve Karadağ'ın AB üyeliğini bu sebeple istiyoruz. Biz, Karadağ'ın AB üyesi olmasını, en fazla Karadağ ve Balkanlar için istiyoruz."
Ozan, Karadağ ile Türkiye arasındaki turist sayısının da sürekli arttığını belirterek, Karadağ'ı 2017'de 28 bin Türk turist ziyaret ederken bu sayının 2019'da 40 bini geçtiğini aktardı.
Geçen yıl 25 bin civarında Karadağ vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydeden Ozan, "İki taraf da birbirini daha çok tanımaya başladı. Karadağ hem çok güzel hem de vize serbestliği var. Son zamanlarda Türkiye de çok tanınan güzel bir ülke. Ortak kültürümüz ve tarihimiz var. Burada Türkler seviliyor. Kültürel bir yakınlığımız var." ifadelerini kullandı.
Karadağ, FETÖ'ye imkan vermeyen örnek bir ülke
Ozan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadağ'a uzun zamandır planlanan resmi bir ziyaretinin de söz konusu olduğunu belirterek, "Bakanımız (Mevlüt Çavuşoğlu), mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerde, bu ziyaretin en kısa zamanda olacağını söyledi. Karadağ makamlarıyla bunun üzerinde çalışacağız. İnşallah en kısa zamanda Cumhurbaşkanımızın ziyaretini en güzel şekilde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye de değinen Ozan, şunları kaydetti:
"Karadağ'ın FETÖ'ye imkan vermeyen, örnek bir ülke olduğunu düşünüyoruz. Hakikaten bu açıdan çok dost bir ülke. Bizim FETÖ'ye karşı mücadelemize destek veren bir ülke. İslam Birliği, Boşnak kardeşlerimiz ve Karadağ makamları, FETÖ'nün nasıl bir tehlike olduğunu, sadece Türkiye için değil, bölge ve dünya için de nasıl sinsi bir örgüt olduğunu biliyor. Bu açıdan iş birliğimizden memnunuz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.