Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü kutlandı
Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü kapsamında konserler düzenlendi.
Bogota
Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliği ev sahipliğinde organize edilen etkinliklerde Klasik Türk müziği topluluğu "Alla Turca Ornamenti" konser verdi.
Santo Domingo Güzel Sanatlar Akademisi ve ülkenin ikinci büyük kenti Santiago'daki Centro Leon Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser ve etkinlikler büyük ilgi gördü.
Etkinliğe Dominik Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Amor Sanchez, Dominik Cumhuriyeti Güzel Sanatlar Direktörü, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü, diplomatik misyon temsilcileri, sanat öğrencileri ve basın mensuplarının yanı sıra Türk vatandaşları ile Dominikli müzikseverler katıldı.
Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçisi Emriye Bağdagül Ormancı ve Dominik Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Sanchez, açılış konuşmalarında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılının önemine dikkati çekti.
Türkiye'den sanatçıların Dominik Cumhuriyeti'nde ilk kez sahne alması ve Santiago'da düzenlenen ilk Türk kültür etkinliği olması dolayısıyla bu etkinlikler, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sağladı.
"Alla Turca Ornamenti" El Salvador'da da konser verdi
Dominik Cumhuriyeti ve Guatemala'nın ardından El Salvador'u ziyaret eden Alla Turca Ornamenti grubu, Türkiye'nin San Salvador Büyükelçiliği organizasyonunda Santa Tecla Sarayı'nda konser düzenledi.
La Libertad Sur Belediye Başkanı Henry Flores'in ev sahipliğinde 150 kişinin katıldığı konser El Salvadorlular tarafından büyük beğeni topladı.
Alla Turca Ornamenti, El Salvador'un ikinci büyük kenti olan Santa Ana'nın tarihi milli tiyatro binasında da müzikseverlerle buluştu.
Ziyaret kapsamında Kontrbas sanatçısı Burak Noyan, El Salvador Ulusal Müzik Okulu öğrencilerine kontrbas eğitimi verdi.