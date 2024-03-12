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Dünya

Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da su kuyusu açtı, gıda yardımı dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırdı, su kuyusu açılışı gerçekleştirdi.

Ömer Faruk Cebeci  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da su kuyusu açtı, gıda yardımı dağıttı Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci / AA

Kakamega

Ramazan ayı dolayısıyla gıda paketi ile Kur'an-ı Kerim dağıtımı, iftar ve su kuyusu açma faaliyetleri için ülkeye gelen TDV heyeti, programın dördüncü gününde ülkenin batısındaki Kakamega'da yaşayanlar için yardım paketleri hazırladı.

İçinde pirinç, şeker, sıvı yağ, makarna, fasulye, un ve tuz bulunan paketler, TDV yetkililerince bölgedeki bir tesiste 450 aileye teslim edildi.

Nairobi Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Fatih İldeş, AA muhabirine, Kenya'da planladıkları 4 bin gıda paketi dağıtımını, Kakamega bölgesinde 450 aileye ulaştırdıkları yardımlarla tamamladıklarını söyledi.

Vakıf olarak bölgede su kuyusu açma faaliyetleri yürüttüklerine de değinen İldeş, TDV olarak bugüne kadar 33 su kuyusu açtıklarını aktardı.

Ülkenin güney ve batı bölgelerinden yoğun su kuyusu talebi geldiğini belirten İldeş, "Kenya gibi bazı Afrika ülkelerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların yaşadığı bölgelerde suyun kıymeti kat kat artmaktadır. Kenya'da 55 milyon insan yaşamakta, nüfusun yüzde 25-30'u da Müslüman. Kenya'nın bazı eyaletlerinde su çok derinlerde bulunabildiği için vatandaşlar çok problem yaşamaktadır." diye konuştu.

İldeş, Müşavirlik ve TDV olarak ülkede su kuyusu projelerini devam ettirdiklerini kaydetti.

Kakamega'daki ikinci su kuyusu açıldı

Gıda dağıtımı sonrasında Kakamega'nın Ileho bölgesine geçen heyet, yapımı tamamlanan su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi.

Bölge sakinleriyle bir araya gelen heyet adına Kenyalılara hitap eden İldeş, ikinci su kuyusunu açmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Bölgedeki ailelerin, Katolik okullara gitmek durumunda olan çocukları için medrese yapılmasını istediğini anlatan İldeş, 4 dönümlük arsa bağışlanacağını ve medrese yapımına destek olacaklarını bildirdi.

İldeş, kendisini dinleyenlerden, Türkiye ve Türk milleti ile Gazze'de zulüm gören Filistinli Müslümanlar için dua etmelerini de istedi.

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