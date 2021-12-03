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Bakan Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. -VTR
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Dünya

Türk, Yunan ve Bulgar heyetleri Kapıkule'deki Ortak Temas Merkezinde toplantı yaptı

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında yaşanan sorunların çözümü için oluşturulan Ortak Temas Merkezinin kuruluşunun 5. yıl dönümü dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Gökhan Zobar   | 03.12.2021
Türk, Yunan ve Bulgar heyetleri Kapıkule'deki Ortak Temas Merkezinde toplantı yaptı

Edirne

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2016'da üç ülkenin İçişleri bakanlarınca açılışı gerçekleştirilen Kapıkule'deki merkezde düzenlenen toplantıya, Türk, Yunan ve Bulgar heyetleri katıldı.

Türk heyetinde, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ekrem Canalp, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık da yer aldı.

Toplantıda, Ortak Temas Merkezinin kuruluşuna uygun şekilde yasa dışı göç, suçla mücadelede etkinliğin artırılması, polis ve gümrük birimleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Ayrıca toplantıda, yetkili makamlar arasında bilgi alışverişinin geliştirilmesi, vatandaşların sorunlarına çözüm bulma yönünde iş birliği faaliyetlerine katkı sağlanması konuları görüşüldü.


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