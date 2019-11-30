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Dünya

Türk ve Rus askeri unsurları Fırat’ın doğusunda 12. kara devriyesini tamamladı

Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12. kara devriyesi tamamlandı.

Ferdi Türkten   | 30.11.2019
Türk ve Rus askeri unsurları Fırat’ın doğusunda 12. kara devriyesini tamamladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere, toplam 8 kara aracı ve insansız hava araçları katıldı.

Devriye faaliyeti, 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluktaki güzergahta yürütüldü.

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