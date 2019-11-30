Türk ve Rus askeri unsurları Fırat’ın doğusunda 12. kara devriyesini tamamladı
Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12. kara devriyesi tamamlandı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere, toplam 8 kara aracı ve insansız hava araçları katıldı.
Devriye faaliyeti, 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluktaki güzergahta yürütüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.