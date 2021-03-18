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Dünya

Türk hafızlar Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Kur'an kurslarında görev yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen 6 Türk hafız, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde görev yapmak üzere ülkeye ulaştı.

Lejla Biogradlija   | 18.03.2021
Türk hafızlar Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Kur'an kurslarında görev yapacak Fotoğraf: Aleksandar Niciforovic/AA

Novi Pazar

Sancak'ın en büyük kenti Novi Pazar'da hafızları karşılayan Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic, Türk hafızların gelişinin Sancak için "tarihi" bir gelişme olduğunu ifade ederek, bölgenin çeşitli kentlerinde görev yapacak hafızların İslam Birliğine bağlı Kur'an-ı Kerim kurslarında eğitim vereceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile birçok ortak proje yürüttüklerini anımsatan Nasufovic, "Hafızların 5 yıla kadar burada kalmasını planlıyoruz. Umuyorum sayıları her yıl daha da çoğalacaktır." dedi.

Sancak Müftüsü Senad Halitovic de Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılının anıldığı özel bir günde Türkiye'den hafızların gelmesinin kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Hafızlar, Sancak'ın her kentinde görev yapacak. Onlar, Kur'an-ı Kerim öğretecek, camilerimizde namaz kıldıracak. Bu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığımız projelerden sadece biri." diye konuştu.

Türk hafızlardan Muhammed Emin Tok da kardeş Sancak'a gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Türkiye'den ayrılırken Sancak'ın bizden bir yer olduğunu söyledi herkes. Biz burada imam ve alimler yok diye değil, Türkiye ile Sırbistan arasındaki dostluk köprüsüne bir tuğla olalım diye geldik." ifadelerini kullandı.

Türk hafızların yaklaşan ramazan ayı boyunca da birçok göreve dahil olacağı kaydedildi.

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