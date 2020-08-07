Euro
8.58
Dolar
7.29
BIST 100
1,060.59
Altın
2,023.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

TurAz Kartalı tatbikatında Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi

Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.

Ruslan Rehimov   | 07.08.2020
TurAz Kartalı tatbikatında Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi

Bakü

Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor.

                    

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta Türk F-16 uçakları ile Azerbaycan'a ait savaş uçakları senaryo gereği gece ve gündüz uçuşları gerçekleştirerek çeşitli görevler yaptı.

Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra arama kurtarma faaliyetleri ile havadan yerdeki hedeflerin imhası gibi görevlerin yerine getirildiği tatbikatta, uçaklar önleme, himaye ve taarruz görevleri icra etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB seyahat listesini güncelledi
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Hong Kong tüm sakinlerine Kovid-19 testi yapacak
Gebze Teknik Üniversitesi Kovid-19 için 'Favipiravir' ilacı çalışmalarında sona yaklaştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 18 bini aştı

Benzer haberler

TurAz Kartalı tatbikatında Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi

TurAz Kartalı tatbikatında Türk F-16'ları Azerbaycan uçaklarıyla uçuş gerçekleştirdi

KKTC Başbakanı: Türkiye ve KKTC, Doğu Akdeniz'deki haklarının gasbedilmesine göz yummayacak

Türkiye genelinde düğün salonları ve sahillerdeki eğlence mekanları denetlenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın Lübnan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın Lübnan'a gidecek
THY'den Almanya uçuşları öncesi yolculara 'PCR testi' uyarısı

THY'den Almanya uçuşları öncesi yolculara 'PCR testi' uyarısı
Hint sinemasının ünlü aktörü Aamir Khan yeni filmi için Türkiye'ye geliyor

Hint sinemasının ünlü aktörü Aamir Khan yeni filmi için Türkiye'ye geliyor