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Dünya

Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Said yanlıları ve karşıtları sokakta

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in “olağanüstü kararlarına” karşı çıkan ve destek veren gruplar aynı yerde gösteri düzenledi.

Mehmet Akif Turan   | 17.12.2021
Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Said yanlıları ve karşıtları sokakta Fotoğraf: Yassine Gaidi / AA

Tunus

Ülkede 17 Aralık 2010'da gerçekleşen Yasemin Devrimi'nin yıl dönümü Cumhurbaşkanı Said’in 25 Temmuz’da aldığı olağanüstü kararların gölgesinde kutlanıyor.

Said'in kararlarını protesto edenler ile destek veren göstericiler başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde eylem düzenledi.

Geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçleri iki grubu birbirine yaklaştırmadı.

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafettin de gösterilerin yapıldığı caddeye gelerek bölgedeki güvenlik çalışmalarını yerinde kontrol etti.

Cumhurbaşkanı Said’in kararlarına karşı çıkan Darbeye Karşı Vatandaşlar girişimi tarafından düzenlenen gösteride, “Darbeye Hayır”, “Dün Bin Ali, bugün Said”, “Halk darbeyi istemiyor” sloganları atıldı.

Said yanlısı göstericiler ise, Cumhurbaşkanı'nı ve aldığı kararları destekleyen sloganlar attı.

Birçok siyasi parti ve aktivistten gösterilere katılım çağrısı yaptı

Demokratik Akım, Tekatül ve Cumhuriyetçi Parti tarafından dün yayımlanan yazılı açıklamada, "tek adam yönetimine karşı çıkma ve demokrasiyi pekiştirme talebiyle" düzenlenecek gösteriye katılım çağrısı yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Said’in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından Tunuslu aktivistler tarafından kurulan Darbeye Karşı Vatandaşlar girişimi, Said’in kararlarını “darbe” olarak nitelendiriyor.

Girişim tarafından hafta başında yapılan açıklamada, Tunus devriminin başladığı 17 Aralık ile Zeynel Abidin Bin Ali’nin ülkeyi terk ettiği 14 Ocak arasında kalan günlerde protesto eylemleri düzenleneceği bildirilmişti.

Tunus'taki yeni siyasi kriz

Tunus'u 20 yıldan uzun süre demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali iktidarının sonunu getiren Yasemin Devrimi'nin 11. yılında ülke yeni bir siyasi kriz yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül’de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

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