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Dünya

Tunus'ta binlerce kişi Filistin ile dayanışma gösterisi düzenledi

Tunus'un başkentinde binlerce kişi Filistin halkı ile dayanışma için gösteri düzenledi.

Mehmet Akif Turan  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Tunus'ta binlerce kişi Filistin ile dayanışma gösterisi düzenledi Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin çağrısı üzerine, başkent Tunus’ta yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde yapılan gösteriye binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, Filistin ve Tunus bayraklarının yanı sıra, "Kanımızla canımızla Filistin’in yanındayız", "İsrail ile normalleşme suç", "Halk Filistin’in özgürlüğünü istiyor" ve "Gururumuz Gazze" yazılı pankartlar taşıdı.

AA muhabirine konuşan Ulusal Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden İman el-Hamiri, "Filistin davasına destek için yaptığımız bu gösteri, elimizden gelenin en azı. Filistinliler toprak haklarından hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Şehirleri işgal eden, çocuk, kadın yaşlı ayırımı yapmadan halkı katleden düşmana karşı direniş dışında başka bir mücadele yolu yok. Direniş, Filistinlilerin en meşru hakkıdır." dedi.

Tutuklu yargılanan Nahda Hareketi'nin ileri gelenlerinden Sahbi Atik'in eşi siyasi aktivist Zeynep el-Merayihi de "Filistin meselesi her Müslümanın kalbinde atan ana dava olmaya devam ediyor. Filistin ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu gösteri vesilesiyle Tunus'ta tutuklu yargılanan siyasilerin serbest bırakılmalarını yetkililerden talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta, 7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail çatışmalarının ardından şu ana kadar Filistin'e destek amacıyla siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine birçok gösteri yapıldı.

Gösterilerde, İsrail ile normalleşmenin suç sayılması için kanun çıkarılması çağrısında bulunuldu.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da "Tunus, işgal altındaki Filistin halkıyla tam ve koşulsuz dayanışma içerisinde olmaya devam edecek. Filistin halkı, işgal altındaki topraklarını tekrar alma hakkına sahiptir." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da bir gazeteci yaşamını yitirmişti.

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