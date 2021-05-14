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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve Filistin'e 'Ramazan Bayramı hatırına' gerginliği azaltma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, İsrail ve Filistin arasında artan gerginlik ve şiddet olaylarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, "Ramazan Bayramı'nın hatırına" çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 14.05.2021
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve Filistin'e 'Ramazan Bayramı hatırına' gerginliği azaltma çağrısı

New York

Antonio Guterres, Twitter hesabından, "Ramazan Bayramı hatırına Gazze ve İsrail'deki gerginliğe ve çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yapıyorum. Çok sayıda sivil öldü. Bu çatışma sadece bölgedeki radikalleşmeyi ve aşırılığı artırır." açıklamasında bulundu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

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