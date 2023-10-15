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Dünya

ABD, Büyükelçi Satterfield'i Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi olarak atadı

ABD, Büyükelçi David Satterfield'in "ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi" olarak atandığını duyurdu.

Şerife Çetin  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
ABD, Büyükelçi Satterfield'i Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi olarak atadı

New York

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Atamanın ABD Dışişleri Bakanlığından yapıldığını belirten Sullivan, Satterfield'in "Orta Doğu'da hayat kurtarıcı insani yardımların gerekli kişilere ulaşmasına" odaklanacağını kaydetti.

Satterfield'in diplomatik deneyimlerinin bölgedeki insani duruma katkı sağlamak için kilit öneme sahip olacağını ifade eden Sullivan, Büyükelçinin aynı zamanda özellikle Gazze olmak üzere Filistin halkına acilen gerekli yardım sağlanması konusunda çalışacağını belirtti.

Sullivan, Gazze'ye yardım sağlama konusunun Birleşmiş Milletler, Mısır, Ürdün, İsrail ve diğer bölge ülkeleriyle yürütüleceğini duyurdu.

ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi olarak atanan ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi Satterfield, Mısır, Suriye, Lübnan, Tunus ve Suudi Arabistan'da da görev yapmıştı.

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