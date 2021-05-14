Numan Kurtulmuş: Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyonist terör devleti İsrail'in zulmünün yeryüzünün vicdanını kanattığını belirtti.
Ankara
Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir." ifadelerini kullandı.