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Politika

Numan Kurtulmuş: Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyonist terör devleti İsrail'in zulmünün yeryüzünün vicdanını kanattığını belirtti.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 14.05.2021
Numan Kurtulmuş: Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor

Ankara

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir." ifadelerini kullandı.

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