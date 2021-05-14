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Dünya

ABD'de bir üniversite duvarına yazılan Filistin'e destek yazıları için nefret suçu soruşturması

ABD'nin Maine eyaletindeki bir üniversitenin duvarlarına yazılan İsrail karşıtı Filistin’e destek grafitileri hakkında olası nefret suçundan soruşturma başlatıldı.

İslam Doğru   | 14.05.2021
ABD'de bir üniversite duvarına yazılan Filistin'e destek yazıları için nefret suçu soruşturması Fotoğraf: Jacek Boczarski/AA

New York

Yerel medyada yer alan haberlere göre, eyaletin Lewiston şehrinde bulunan Bates Koleji kampüsündeki duvarlara tebeşirle "İsrail masum sivilleri öldürüyor", "Etnik temizliği durdurun", "Filistin’e özgürlük" şeklinde yazılar yazıldı. OIayla ilgili eyalet başsavcılığınca, muhtemel nefret suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kampüsteki bazı öğrenciler, sosyal medyadan yazıların fotoğraflarını paylaşırken bazıları da yazıların Yahudi düşmanlığını değil sömürgeciliği eleştirdiğini ifade ettikleri paylaşımlarda bulundu.

Öte yandan, Bates Koleji yetkililerinin öğrencilere grafitilerdeki dilin özellikle kampüsteki Yahudi toplumu üyeleri üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini içeren e-posta gönderdikleri aktarıldı.

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