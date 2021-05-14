Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeni katliamların habercisi olduğunu belirtti.
Ankara
Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, yeni katliamların habercisidir. İsrail'in hukuk dışı ve işgalci tavrına karşı tüm dünyayı acilen sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."