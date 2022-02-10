Tunuslu hukukçular, Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Yargı Konseyi kararını protesto etti
Tunus'ta hakimler ve avukatlar, Cumhurbaşkanı Kays Said’in Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararını protesto etmek için gösteri düzenledi.
Tunus
Başkentteki Tunus Adalet Sarayı önünde toplanan hakim ve avukatlar, Cumhurbaşkanı Said’in Yüksek Yargı Konseyini feshetmesine tepki gösterdi.
Çok sayıda Tunuslunun da destek verdiği gösteride, Tunus Milli Marşının okunmasının ardından, "Halk bağımsız yargı istiyor", “Hayır, talimatlara uymaya hayır" ve "Yargının çöküşü devletin çöküşüdür" yazılı pankartlar açıldı, Yüksek Yargı Konseyine destek sloganları atıldı.
Tunus Hakimler Derneği de Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesini protesto etmek için dün "iki günlük iş bırakma eylemi" başlatmıştı.
Derneğin, Yüksek Yargı Konseyi önünde bugün bir gösteri düzenleyeceği duyurulmuştu.
Yüksek Yargı Konseyi'nin feshi
Cumhurbaşkanı Said, 7 Şubat Pazartesi akşamı Başbakan Necla Buden ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurmuştu.
Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı'nın Konseye ilişkin açıklamasının ardından birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, yasal olmadığı gerekçesiyle karara tepki göstermişti.
Tunus'ta siyasi kriz
Tunus Cumhurbaşkanı Said, geçen seneden bu yana tartışmalı birçok karara imza attı.
Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.
Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanının aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.
Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.