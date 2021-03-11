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Dünya, Koronavirüs

Tunus ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 21, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 16 kişi daha hayatını kaybetti.

Yosra Ouanes,Muhammed Semiz   | 11.03.2021
Tunus ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 21 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği, 609 kişinin enfekte olduğu, 574 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, 8 bin 313 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 239 bin 977'ye yükseldiği, hastalıktan iyileşenlerin ise 206 bin 293 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 16 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 87 kişinin enfekte olduğu, 1677 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 1369, vaka sayısı 419 bin 996, iyileşenlerin sayısı ise 399 bin 803 oldu.

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