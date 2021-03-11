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Dünya

BM: Myanmar'da askeri cunta insanlığa karşı suç teşkil edebilecek cinayetler işledi

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Andrews, Myanmar'da askeri cuntanın 1 Şubat'taki darbeden bu yana en az 70 kişiyi öldürdüğünü, insanlığa karşı suç teşkil edebilecek cinayetler, işkence ve zulüm işlediğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 11.03.2021
BM: Myanmar'da askeri cunta insanlığa karşı suç teşkil edebilecek cinayetler işledi Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı Yangon kentinde protesto düzenlenmişti. (06.03.2021)

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Thomas Andrews, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 46'ıncı oturumunda konuştu.

Uluslararası topluma Myanmar halkına yardım için harekete geçme çağrısında bulunan Andrews, "Myanmar halkının yalnızca destek sözlerine değil, aynı zamanda destekleyici eyleme de ihtiyacı var." dedi.

Andrews, Myanmar'da askeri cuntanın darbe karşıtı en az 70 kişiyi öldürdüğünü, insanlığa karşı suç teşkil edebilecek cinayetler, işkence ve zulüm işlediğini aktardı.

Cuntaya çok taraflı yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunan Andrews, yaptırımlara, bu yıl gelirleri 1 milyar dolara ulaşacak olan orduya ait Myanmar Petrol ve Gaz İşletmesi'nin de dahil edilmesi çağrısı yaptı.

Özel Raportör Andrews ayrıca, ülkelerin Myanmar'a uluslararası silah ambargosu uygulayabileceklerini belirterek, "Çünkü Myanmar halkı çaresiz durumda." ifadesini kullandı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları devam ediyor.

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