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Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Kimseyi siyasi kimliği nedeniyle tutuklamadık

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yönetime yönelik suçlamaları yalanlayarak "Kimseyi siyasi kimliği nedeniyle tutuklamadık." dedi.

Mahmut Geldi   | 27.11.2021
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Kimseyi siyasi kimliği nedeniyle tutuklamadık

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre Said, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'i başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul etti. Ülkedeki muhalefet partilerini peş peşe krizler yaratmakla suçlayan Said, "Tunus'ta özgürlükler ile insan haklarının ihlal edildiğini söylüyorlar, hiç utanmıyorlar mı? Kimseyi siyasi kimliği nedeniyle tutuklamadık." diye konuştu.

Ülkesinde insan hakları ihlallerinin yaşanmayacağını dile getiren Said, "Anayasa askıya alınmadı, Anayasanın belirlediği istisnai tedbirlere başvuruldu." dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yeni bir kanun hükmünde kararname yayımlamıştı. Bu kararnamede Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti. Said'in aldığı kararlar ülkede bir “istisnai durum” oluşmasına yol açmıştı.

Tunuslu aktivistler ise yönetimi, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarına karşı protestoları engellemek amacıyla ifade özgürlüğü ve insan hakları konularında birtakım kısıtlamalara başvurmakla suçluyor.

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