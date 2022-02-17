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Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Bu yaşta diktatörlüğe başlayacak değilim

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, diktatör olmak gibi bir çabasının olmadığını, kendisinin "diyalog ve müzakere adamı" olduğunu belirtti.

Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti, Safiye Karabacak   | 17.02.2022
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Bu yaşta diktatörlüğe başlayacak değilim

Tunus

Tunus özel ulusal radyosu Mosaique FM'in haberine göre, Said, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB-Afrika Birliği Zirvesi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, diktatör olduğu yönündeki suçlamalara cevap verdi.

Said, "(Eski Fransa Cumhurbaşkanı) General Charles de Gaulle’ün dediği gibi, bu yaşta diktatörlüğe başlayacak değilim." ifadelerini kullandı.

"Diyalog ve müzakere adamı" olduğunu savunan Said, anayasa hukuku profesörü olduğunu belirterek, hukuk devleti ve kurumlarına bağlılığını kaydetti.

Katıldığı zirveye de değinen Said, "Bu zirveye, bizi bu durumlara getiren sebepleri ve bu sorunları aşmanın yeni yollarını konuşmak için katılıyorum." diye konuştu.

Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (TGİS) 25. Olağan Kongresi'nin açılışına video konferans yöntemiyle katılan Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow, Tunus'un demokratik teamüllerin dışına çıkmasının dünyada büyük bir hayal kırıklığıyla karşılandığını söylemişti.

Said'in olağanüstü kararları ve Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 7 Şubat'ta da Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurdu. Tunus Cumhurbaşkanlığından 12 Şubat'ta yapılan açıklamada, Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve yerine geçici bir konsey oluşturulmasını öngören kararnamenin Said tarafından imzalandığı bildirildi.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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